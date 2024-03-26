Россия получила от Северной Кореи по меньшей мере 10 тысяч контейнеров с боеприпасами для войны с Украиной, сообщила «Голосу Америки» высокопоставленная чиновница госдепартамента США Чон Пак, которая занимается вопросами КНДР.

«Мы знаем, что Северная Корея отправила в Россию не менее 10 тысяч контейнеров. Она делает это не бесплатно, желая получить что-то взамен. И мы обеспокоены тем, что может попасть на другую сторону», — сказала Чон.

По ее словам, также США располагают данными, что Россия использует для ударов по Украине северокорейские баллистические ракеты. В частности, американцы зафиксировали 10 случаев их применения.

Как отметила Чон, США обеспокоены тем, чему может научиться КНДР, наблюдая, как Россия использует поставленное оружие на поле боя. В Вашингтоне считают, что все это даст Пхеньяну стимул еще больше продвигать свою программу вооружения. «Так что сейчас действительно опасное время», — признала чиновница.

Чон выразила глубокую озабоченность по поводу сближения КНДР и России — постоянного члена Совета Безопасности ООН — в последние два года войны с Украиной. Президент РФ Владимир Путин ранее лично вводил против Северной Кореи санкции за ракетно-ядерные испытания, поддерживая соответствующие резолюции Совбеза ООН. Теперь же Пхеньян спокойно нарушает эмбарго на поставку оружия и другие запреты с согласия Москвы.

«Мы считаем, что КНДР, вероятно, хочет получить технологии баллистических ракет или другие передовые технологии, или ракеты „земля — воздух“, или бронетехнику. Мы наблюдаем значительный рост обменов на военном, политическом, экономическом и культурном уровнях», — резюмировала Чон.

18 марта глава минобороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что с прошлого года КНДР отправила в Россию почти 7 тысяч контейнеров с 3 млн боеприпасов и другим военным оборудованием. По его словам, в основном такие грузы доставлялись морем, но в последнее время их перевозят по железной дороге. Представитель Южной Кореи утверждал на специальном заседании Совбеза ООН, что КНДР использует Украину как полигон для испытания своих ракет.

Хотя Москва и Пхеньян отрицают оружейное сотрудничество, США идентифицировали компании и лиц, причастных к перевозке баллистических ракет КНДР и связанных с ними грузов, в конце ноября 2023 года и ввели против них санкции.

В Украине заявляли, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила около 50 ракет производства Северной Кореи по шести регионам страны. По оценкам специалистов, дальность полета у этих снарядов составляет около 700 километров, однако из-за очень низкого качества они часто взрываются в воздухе. (moscowtimes.ru)