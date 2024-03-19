Северная Корея с прошлого года отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другой военной техникой, заявил южнокорейский министр обороны Син Вон Сик. Об этом сообщает издание Sky.
США и Южная Корея ранее обвиняли Северную Корею в отправке снарядов и другой военной помощи России во время войны, но и Россия, и Пхеньян отрицали это. Син Вон Сик уточнил, что Северная Корея раньше отправляла большую часть подобных грузов на кораблях, но в последнее время начала использовать и железные дороги для трансграничных поставок оружия. По его словам, Пхеньян, вероятно, получил более 9000 контейнеров с другими товарами в обмен на военную поддержку Москвы.
Осенью прошлого года США сообщали, что КНДР поставила России 1 млн снарядов. В январе Bloomberg сообщал о 2 млн снарядов и нескольких баллистических ракетах со ссылкой на оценку южнокорейской разведки. КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров, в которых содержалось порядка 3 млн 152-миллиметровых снарядов, заявил недавно министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.
В начале марта 2024 года российские судна, которые с осени прошлого года регулярно курсировали между портами в Северной Корее и России, перестали совершать рейсы. (moscowtimes.ru)