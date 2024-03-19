Северная Корея с прошлого года отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другой военной техникой, заявил южнокорейский министр обороны Син Вон Сик. Об этом сообщает издание Sky.

США и Южная Корея ранее обвиняли Северную Корею в отправке снарядов и другой военной помощи России во время войны, но и Россия, и Пхеньян отрицали это. Син Вон Сик уточнил, что Северная Корея раньше отправляла большую часть подобных грузов на кораблях, но в последнее время начала использовать и железные дороги для трансграничных поставок оружия. По его словам, Пхеньян, вероятно, получил более 9000 контейнеров с другими товарами в обмен на военную поддержку Москвы.