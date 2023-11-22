Германия за минувшую неделю передала Украине еще 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder (всего 80) с боеприпасами, 2 380 артиллерийских снарядов калибром 155 мм и другую военную продукцию. Это следует из обновленного списка военной помощи Киеву, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

В него вошли, в частности, 2 428 криптотелефонов, девять автомобилей, пять санитарных вездеходов, а также две машины медицинской помощи и еще одна бронированная машина Wisent 1.

Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Киев сообщил, что Германия предоставит властям в Киеве новый пакет военной помощи общим объемом €1,3 млрд. В него войдут, в частности, еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, 60 разведывательных беспилотников различных типов, около двух десятков радаров, а также 20 тыс. артиллерийских снарядов калибром 155 мм.