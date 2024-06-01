КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в Республику Корея. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных страны.

В материале отмечается, что инцидент произошел 1 июня. Но другие подробности о произошедшем пока не уточняются.

26 мая заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль заявил, что руководство страны намерено зеркально ответить на «разбрасывание южнокорейских листовок и мусора» в приграничных районах республики. По его словам, таким образом Сеул сможет лично убедиться, насколько трудно убирать эти листовки и другой мусор.

Несмотря на предупреждение, 28 мая Южная Корея отправила в КНДР несколько больших воздушных шаров с агитационными листовками. Как сообщало агентство Reuters, всего Сеул сбросил на территории соседней страны 50 тыс. листовок с осуждением северокорейского лидера.