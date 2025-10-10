Антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения в отношении третьего президента Армении Сержа Саргсяна — залог в размере 30 миллионов драмов, однако снял с него запрет на выезд из страны.

В начале судебного заседания защита представила ходатайство, однако оно было рассмотрено в закрытом режиме, поскольку должны были быть представлены сведения, которые считаются тайной.

Только после завершения заседания журналистам стало известно, что запрет на выезд отменен. Отметим, что третий президент Армении — фигурант нескольких уголовных дел.

Согласно одному из обвинений, в 2006–2015 гг. Серж Саргсян, занимая высокие государственные должности — министра обороны, премьер-министра и президента, при содействии Седрака Кочаряна, сына второго президента Армении Роберта Кочаряна, директора компании «ЛЛ Бимбо» Алексана Ворсаканяна и близкого ему предпринимателя Михаила Багдасарова участвовал в управлении компаниями, принадлежащими последнему, в том числе «Мика Лимитед» и «Абит».

Следствие обвиняет его в протекционизме, что выражалось в получении указанными компаниями крупных экономических проектов и кредитов на сумму около $14 млн. при высоком уровне риска.