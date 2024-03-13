Суд штата Джорджия снял с экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его сообвиняемых шесть обвинений во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Об этом сообщает издание Independent.

Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи отклонил обвинения против Трампа, связанные с предполагаемой кампанией давления с целью убедить государственных чиновников нарушить свою присягу и изменить результаты выборов в Джорджии. Из-за поражения в этом штате Трамп, как считается, проиграл президентские выборы.

Обвинения также были сняты с бывшего адвоката экс-президента Руди Джулиани, бывшего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, бывшего прокурора Джона Истмана, чиновника от штата Джорджия Рэя Столлингса Смита-третьего и адвоката Боба Чили.

Обвинения были отклонены с формулировкой «за недостатком улик».