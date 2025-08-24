Премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Киев по случаю Дня независимости Украины заявил, что президент России Владимир Путин «несет тьму», призвал не доверять ему и «остановить». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Он сравнил текущее положение вещей в международной политике с переговорами президентов Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, когда девизом американского лидера была фраза «доверяй, но проверяй». Однако, считает Карни, Путин не Михаил Горбачев и якобы стремится к возрождению империи, а не переговорам.

По его утверждению, российский лидер неоднократно нарушал свои обещания. Премьер Канады считает, что Владимира Путина «можно остановить», поскольку экономика России якобы слабеет. Карни заявил, что РФ «все больше изолируется», в то время как союзники Киева становятся «сильнее и решительнее».