Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что несет личную ответственность за освобождение израильских заложников в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Вместе с членами военного кабинета я встретился с семьями похищенных, которые всегда в моем сердце и чье возвращение является ориентиром для меня. Возвращение наших похищенных — священная наивысшая задача, и я полностью привержен ее достижению», — заявил Нетаньяху.

Нетаньяху дал комментарий по итогам встречи членов узкого кабинета военных действий с родственниками похищенных израильтян, которая состоялась в штабе минобороны Израиля. Израильский премьер отметил, что в ходе общения с родственниками заложников, он рассказал им о ситуации и поделился некоторыми данными разведки.