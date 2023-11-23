Освобождение заложников, похищенных в ходе нападения боевиков ХАМАС на Израиль, в обмен на прекращение огня в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи отложено до пятницы, 24 ноября. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передаёт CNN.

В среду правительство Израиля утвердило условия сделки с палестинской группировкой ХАМАС (признана террористической в США и Евросоюзе), согласно которой по меньшей мере 50 похищенных джихадистами людей – женщин и детей – будут освобождены в течение четырех дней, на которые придётся пауза в боевых действиях. Соглашение, по неофициальным данным, должно было начать действовать в четверг утром.

Причины задержки процесса неясны. Израильские чиновники говорят о «незначительных деталях» договоренностей, которые должны быть окончательно согласованы.

Как сообщает из Иерусалима корреспондент Би-би-си, по одним данным, ХАМАС не ратифицировала соглашение, по другим – группировка не предоставили Израилю список заложников, которые должны были быть освобождены в первый день. Этот механизм является частью сделки.

Как сообщает Times of Israel, Израиль не будет публиковать данные заложников до их освобождения, чтобы не давать семьям ложных надежд, если сделка сорвётся.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила CNN, что «сделка была согласована и остается согласованной. Стороны прорабатывают последние логистические детали». По словам Уотсон , необходимо дополнительное время для уточнения деталей, связанных с местонахождением и маршрутами передвижения каждого из заложников, а также транспортной логистикой.

Решение подождать еще один день, чтобы свести к минимуму вероятность возникновения проблем, по ее словам, было принято Израилем совместно с Катаром и Египтом, которые выступают посредниками соглашения о прекращении огня на четыре дня для освобождения части заложников, захваченных ХАМАС, и доставки гуманитарной помощи населению сектора Газа. (svoboda.org)