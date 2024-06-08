Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель приветствовал освобождение четырех израильских заложников из сектора Газа в результате операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ноа Аргамани, Альмог Меир Ян, Андрей Козлов и Шломи Зив сегодня на свободе и в безопасности. Мы разделяем облегчение их семей и призываем к освобождению всех остальных заложников», — написал он в социальной сети X в субботу.

Вместе с тем он назвал сообщения о гибели местных жителей во время израильской этой спецоперации «ужасающими».

«Мы осуждаем это самым решительным образом. Кровавая баня должна немедленно прекратиться», — заявил Боррель.

Он отметил, что трехступенчатый план президента США Джо Байдена поможет как освободить всех заложников, так и установить перемирие.