Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о репрессиях против иранских протестующих — на этот раз на фоне нового этапа американского экономического давления на Тегеран.

«Терпящая крах Исламская Республика Иран не платит значительной части своих военнослужащих и одновременно убивает протестующих — даже когда они не участвуют в протестах — в масштабах, которых прежде не наблюдалось. Это гуманитарный кризис эпических масштабов, и его необходимо остановить НЕМЕДЛЕННО», — написал Трамп во вторник в Truth Social.

Утверждение о невыплатах военным Трамп высказывает не впервые. Еще 10 августа в интервью корреспонденту 12-го канала Бараку Равиду он заявил: «У них нет денег платить своим солдатам. Наша морская блокада очень эффективна».

В том же материале сайт канала приводил данные о тяжелом состоянии иранской экономики. По прогнозу Международного валютного фонда, ВВП Ирана в 2026 году должен сократиться на 6%, а годовая инфляция достигла примерно 69%. Согласно официальной иранской статистике, уровень безработицы вырос с 7,3% до 9,1%, за год работу потеряли около 450 тысяч человек. Сайт также писал со ссылкой на Financial Times, что американская морская блокада привела почти к полной остановке загрузки нефтяных танкеров на острове Харк — основном экспортном терминале Ирана.

Новое заявление Трампа появилось на следующий день после того, как Министерство финансов США объявило о начале операции Economic Outcast — новой кампании экономического давления на Иран. Министр финансов Скотт Бессент назвал ее «экономическим наступлением» и заявил, что цель Вашингтона — перекрыть финансовые связи, поддерживающие иранский режим.

В рамках первого пакета санкции были введены примерно против 60 физических лиц, компаний и судов, связанных, по версии Вашингтона, с нефтяными доходами Ирана, закупками оборудования для ядерной и ракетной программ и кибероперациями. Кроме того, Минфин США расширил возможность применения вторичных санкций в пяти секторах — цифровые активы, технологии, золото, авиация и судоходство. Американские власти предупредили другие страны, что им будут предоставлены сроки для прекращения определенных операций с Ираном, после чего Вашингтон может применить санкции.

Бессент заявил, что ни одна страна не находится вне досягаемости американских санкций, но отказался назвать государства и сроки возможных следующих мер. Но Reuters отмечает, что на первом этапе администрация Трампа не стала вводить наиболее болезненные ограничения против крупных китайских финансовых учреждений, участвующих в расчетах за иранскую нефть.

Одновременно американская администрация подчеркивает, что переход к усиленному экономическому давлению не означает отказа от военной силы. Министр обороны Пит Хегсет в понедельник заявил журналистам, что США не исключают новых ударов по Ирану или в районе Ормузского пролива. «Если нам понадобится применить удары, мы их применим», — сказал он, добавив, что сейчас, по оценке Вашингтона, наиболее болезненным для Ирана является экономическое давление.

Репрессии в Иране продолжались полным ходом весь период войны и после прекращения огня. После начала войны власти, напротив, усилили давление на противников режима. Amnesty International сообщала, что с конца февраля были произвольно арестованы более 6 тысяч человек — среди них участники январских протестов, журналисты, адвокаты и правозащитники. Организация также сообщала об ускоренных судебных процессах, пытках, принудительных «признаниях» и политически мотивированных казнях.

Казни участников январских выступлений продолжались все лето. 16 июня были казнены Джавад Замани и Абольфазл Саеди. 19 июля — Эрфан Эсфандиари и Гол-Мохаммад Мохаммади, а 28 июля в Исфахане публично казнили Амира Хоссейна Сафари и Абольфазла Сепахи. К концу июля Amnesty насчитывала не менее 60 других людей, которым грозила казнь по делам, связанным с протестами.

5 августа Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что с 19 марта в Иране казнили не менее 56 человек по обвинениям, связанным с национальной безопасностью; дела 27 из них были связаны с антиправительственными протестами начала года. Еще более ста человек находились под угрозой смертной казни.

Казни и смертные приговоры продолжились и во второй половине августа. Сегодняшнее заявление Трампа не стало реакцией на внезапно начавшуюся кампанию репрессий — она продолжалась в Иране всю весну и лето. Новым здесь стало другое: президент США снова сделал положение протестующих частью своей публичной риторики, как это уже было во время январских выступлений. (israelinfo.co.il)