США и Россия положительно оценили декларацию по итогам саммита G20 в Нью-Дели, который завершился в воскресенье.

Как сообщает Reuters, Соединенные Штаты и Россия «высоко оценили консенсус, который не осуждал Москву за войну в Украине, но призвал членов G20 избегать применения силы».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил лидеров группы провести виртуальную встречу в ноябре, чтобы рассмотреть прогресс в политических предложениях и целях, объявленных на саммите.

«Мы обязаны рассмотреть предложения, которые были сделаны, чтобы увидеть, как можно ускорить прогресс», — сказал он в заявлении.

В субботу группа приняла декларацию лидеров, в которой не осуждали Россию за войну, но подчеркивали человеческие страдания, вызванные конфликтом, и призывали все государства не применять силу для захвата территории.

Консенсус стал неожиданностью. За несколько недель до саммита резко разные взгляды на войну грозили сорвать встречу: западные страны требовали осудить Москву за вторжение, а Россия заявляла, что заблокирует любую резолюцию, которая не будет соответствовать ее позиции.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, глава российской делегации, сказал, что саммит был успешным для Индии, а также для Глобального Юга, развивающихся стран мира.

Позиция Глобального Юга на переговорах помогла «предотвратить то, чтобы повестка дня G20 была омрачена Украиной», сказал он на пресс-конференции.

«Индия действительно консолидировала членов G20 с Глобального Юга», — заявил Лавров.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал журналистам, что декларация саммита «очень хорошо отстаивает принцип, согласно которому государства не могут использовать силу для получения территорий или для нарушения территориальной целостности, суверенитета или политической независимости других государств», передает The Guardian.

Германия и Великобритания также положительно оценили резолюцию, но Украина заявила, что «нечем гордиться».