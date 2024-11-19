На завершающемся в Рио-де-Жанейро саммите G20 лидеры стран «двадцатки» приняли совместное заявление, в котором призвали к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру» в Украине. При этом так же, как на предыдущей встрече, лидеры 20 крупнейших стран мира прямо не осудили российское вторжение в Украину.

В итоговом тексте 22-страничного документа Украина упоминается один раз. Как и в декларации прошлогоднего саммита в Дели, Россия не упомянута ни разу.

«Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН по содействию мирным, дружественным и добрососедским отношениям между народами», — говорится в девятом параграфе заявления.

«Россия добивается успехов на поле боя, Украина отходит на второй план, а мировые лидеры теряют терпение, — прокомментировал заявление участников саммита в отношении Украины дипломатический корреспондент Би-би-си Джеймс Ландейл. — В совместном заявлении участники G20 пожаловались на человеческие страдания в результате войны и ее негативное влияние на глобальную продовольственную и энергетическую безопасность».

Осудив, как и на прошлогоднем саммите G20, «угрозу силой или ее применение с целью захвата территорий», лидеры «двадцатки» не упомянули о российской агрессии.

Саммит лидеров G20 проходил 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. На него были приглашены 42 страны — все постоянные члены G20, а также другие государства, включая Анголу, Боливию, Египет, ОАЭ, Малайзию и Вьетнам.