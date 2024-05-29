Бывший президент США и нынешний кандидат на этот пост Дональд Трамп во время предвыборной кампании сделал неожиданное заявление о войне в Украине. Так, на частном мероприятии Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае нападения России на Украину, если бы президентом был он.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Как отмечает издание, часто комментарии политика на предвыборных мероприятиях касаются внешней политики и тем, которые он обсуждает на митингах, таких как инфляция и иммиграция.

На одном из таких частных мероприятий Трамп предположил, что, будь он президентом, он бомбил бы Москву, если бы Россия вторглась в Украину, или Пекин, если бы Китай вторгся на Тайвань.

Издание отмечает, что такие высказывания Трампа изрядно удивили некоторых доноров его предвыборной кампании.

Ранее американский политик Дональд Трамп во время своего президентства критиковал Украину за коррупцию и поддерживал исторические претензии России на часть ее территории. На встречах с другими лидерами он говорил об украинском государстве как о «части РФ».

Ранее издание Washington Post написало, что экс-президент США Дональд Трамп намерен заставить Украину отказаться от части своей территории, если вернется к власти.