Вторжение России в Украину является «трагедией», и Москва готова к переговорам, чтобы ее прекратить, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите G20.

«Военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать…», — сказал Путин.

Официально диалог между Россией и Украиной о завершении войны прекратился в мае 2022 года по инициативе Киева из-за вскрывшихся в деоккупированной Буче фактов массовых убийств мирных жителей. Минобороны и глава МИД РФ Сергей Лавров называли резню в городе, где были найдены десятки трупов с завязанными за спиной руками, «инсценировкой», утверждая, что продолжать переговоры с Россией Киеву запретили западные страны. Путин обвинял Украину в том, что она выбросила «на свалку истории» мирные соглашения, которые были парафированы в Стамбуле. Также осенью 2022 года он аннексировал Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность диалога с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин.

Руководство Украины неоднократно заявляло, что условием для диалога является полный вывод российских войск из страны и возвращение всех захваченных территорий, включая Крым. В Кремле настаивали на признании «геополитических реалий». В начале ноября украинский лидер вновь заявил, что его страна не собирается обсуждать возможность завершения войны на условиях отказа от захваченных Россией территорий, «Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — подчеркнул он (цитата по «Интерфакс-Украина»).