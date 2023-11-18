Форварду мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиусу Жуниору диагностирован разрыв двуглавой мышцы левого бедра. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Marca отмечает, что 23-летний футболист пропустит 2,5 месяца, передает РБК.

Винисиус получил травму 17 ноября в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Колумбии (1:2). Бразилец был заменен на 27-й минуте встречи.

В лазарете «Реала» уже девять игроков основного состава, в том числе Тибо Куртуа, Эдуарду Камавинга, Джуд Беллингем и Эдер Милитао.

По итогам прошлого сезона Винисиус занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч» по версии журнала France Football, также он стал лауреатом приза имени Сократеса, который вручается за социальную деятельность.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 13 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи.