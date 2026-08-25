По его словам, Трамп хочет уничтожить крупные отрасли промышленности Канады, в том числе автомобильную.

Во вторник, незадолго до объявления об ответных мерах со стороны Оттавы, Трамп назвал Канаду самой «несговорчивой» страной и вновь заявил, что она десятилетиями «обдирала» США.

«Они взимали с наших фермеров пошлины в размере 400% и даже выше. Из-за них многие замечательные американские компании были вынуждены прекратить деятельность. […] Мне приходится иметь дело со многими странами, и Канада, безусловно, самая сложная и несговорчивая из них. Они ведут себя так, словно имеют на все особые права, но они — не штат США, и больше никаких привилегий у них не будет!» — добавил Трамп. (bbc.com)