Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Оттава введет пошлины в размере от 15% до 50% на американский импорт в ответ на пошлины со стороны США. Ответные меры коснутся американской стали, молочных продуктов, бытовой техники и других товаров и вступят в силу в полночь 8 сентября.
Правительство Канады также объявило о пакете помощи в размере 5,4 млрд долларов США (7,5 млрд канадских долларов) для пострадавших компаний и работников.
«Это беспрецедентный вызов, брошенный Канаде. Но Канада достойно справится с этой ситуацией», — сказал министр.
На прошлой неделе США и Канада после очередного раунда переговоров не смогли достичь торгового соглашения, и Вашингтон объявил о введении 50-процентных пошлин на часть импорта из Канады.
Премьер-министр Канады Марк Карни в субботу назвал решение американской стороны просчетом и заявил, что Канада будет действовать симметрично, пообещав ввести ответные пошлины 8 сентября.
В понедельник Трамп также объявил, что с января повысит пошлины на канадские легковые и грузовые автомобили, а также на автозапчасти вдвое — до 50%.
На пресс-конференции, состоявшейся вскоре после этого, Карни заявил, что Канада проявляла «прагматизм, терпение и настойчивость» в ходе торговых переговоров.
По его словам, Трамп хочет уничтожить крупные отрасли промышленности Канады, в том числе автомобильную.
Во вторник, незадолго до объявления об ответных мерах со стороны Оттавы, Трамп назвал Канаду самой «несговорчивой» страной и вновь заявил, что она десятилетиями «обдирала» США.
«Они взимали с наших фермеров пошлины в размере 400% и даже выше. Из-за них многие замечательные американские компании были вынуждены прекратить деятельность. […] Мне приходится иметь дело со многими странами, и Канада, безусловно, самая сложная и несговорчивая из них. Они ведут себя так, словно имеют на все особые права, но они — не штат США, и больше никаких привилегий у них не будет!» — добавил Трамп. (bbc.com)