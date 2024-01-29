Правительство Канады объявило, что оно сняло экспортные ограничения, которые ввело в 2020 году для компаний оборонной промышленности, которые хотят продавать свою продукцию, включая оптические технологии беспилотных летательных аппаратов, Турции.

Решение было принято вскоре после того, как Турция одобрила присоединение Швеции к Североатлантическому договору (НАТО).

Правительство Канады приняло решение ввести эмбарго против Турции после Второй Карабахской войны, которая началась 27 сентября 2020 года за освобождение оккупированных Арменией азербайджанских земель и продолжалась 44 дня. Оттава ввела эмбарго в октябре 2020 года, заявив, что канадские технологии использовались в турецких беспилотных летательных аппаратах, использованных против армянских позиций.

В рамках соглашения о возобновлении экспорта Турция четко укажет, будут ли товары реэкспортироваться или передаваться в страну, не входящую в НАТО, за исключением Украины, и в какой форме товар будет реэкспортироваться, говорится в заявлении.

Канада будет проверять каждый экспорт в каждом конкретном случае и заявила, что может отменить разрешения в любое время, если произойдет неправомерное использование, говорится в заявлении.