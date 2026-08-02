Испанские власти устанавливают плавучее заграждение у пограничного комплекса Тарахаль в Сеуте после попыток массового пересечения границы морем нелегальными мигрантами. Об этом сообщает Bild.

Как сообщило правительство Испании, длина барьера составит 500 метров. Конструкция будет подниматься над водой на 30-70 сантиметров и погружаться примерно на один метр. Дополнительно её закрепят буями.

В заграждении оставят один проход для патрульных катеров испанской полиции.

Ситуация в Сеуте вызвала обеспокоенность в Европейском Союзе. Несколько стран-членов ЕС призвали усилить меры по защите внешних границ блока.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал попытки штурма границы нарушением суверенитета страны. Правительство подчеркнуло, что мигранты, прибывшие в Сеуту, не получают автоматического права свободного передвижения по Шенгенской зоне.

Лиц, пытающихся покинуть эксклав паромом или самолётом, проверяет полиция.

Ранее сообщалось, что более 48,3 тысячи из почти 50 тысяч нелегальных мигрантов, которые добрались до испанского анклава Сеута, уже вернулись в Марокко. Таким образом большинство людей, незаконно пересекших границу, покинули территорию анклава и вернулись на родину.