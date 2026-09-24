Президент Владимир Зеленский заявил, что так называемые «анкориджские договоренности» больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию в Украине. «На мой взгляд, то, что произошло в отношении нейтральности Украины и анкориджских договоренностей «3+2», — от этого всего переговорный процесс отошел. И здесь сыграла роль команда США», — заявил украинский президент в Нью-Йорке.

Ключевую же роль в изменении переговорной повестки, по словам Зеленского, сыграли Вооруженные силы Украины. «На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но продвижений каких-то глобальных у «русских» нет, а там, где они есть, они стоят России очень дорого», — сказал он. По мнению президента, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы, которые Украина «никогда не примет в таком формате».

Зеленский также заявил, что Владимир Путин по-прежнему стремится к оккупации всей Украины, а не только Донбасса. «У нас иллюзии нет, что он хочет захвата, оккупации нашего государства в том или ином виде, чтобы Украина была частью его государства», — сказал президент Украины.

Ранее советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл также заявил, что «анкориджский компромисс» окончательно прекратил существование. По его словам, Москва больше не утверждает, что США согласились с передачей украинских территорий и отказом Киева от перспективы членства в НАТО.

Параметры договоренностей, обсуждавшихся Путиным и президентом США Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже 15 августа 2025 года, официально не раскрывались. По данным СМИ, речь шла, по сути, о капитуляции Украины: передаче России всего Донбасса, признании российского суверенитета над Крымом, отказе Украины от вступления в НАТО и ряде других уступок Кремлю.

Глава МИД России Сергей Лавров в июле утверждал, что США не выполнили достигнутые в Анкоридже договоренности, и обвинял Трампа в «непацанском» поведении. В Вашингтоне при этом заявляли, что речь на Аляске шла о предложениях, а не об окончательных договоренностях. (themoscowtimes.com)