В субботу, 19 июля, президент Владимир Зеленский получил доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги, в частности, о работе с партнерами в Европейском Союзе по 18-му санкционному пакету.

Об этом украинский президент сообщил в соцсетях, пишет «Европейская правда».

Украинский президент поручил МИД оперативно синхронизировать пакет в украинской юрисдикции.

Также Сибига доложил Зеленскому о договоренностях с Соединенными Штатами, которые сейчас в работе.

«Хорошая динамика, рассчитываем на результаты и укрепление нашего сотрудничества с Америкой. Готовим на этот понедельник в формате совещания с послами определение приоритетов, в частности, по дальнейшим отношениям с США», – отметил он.

Кроме этого, они обсудили новых послов Украины в страны-партнеры. Стоит отметить, что ранее стало известно, что в понедельник, 21 июля, Зеленский объявит об обновлении корпуса украинской дипломатии.