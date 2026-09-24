Взлет цен на дизельное топливо из-за ближневосточного кризиса заставляет политиков в Вашингтоне думать об экстраординарных мерах помощи избирателям, которым через полтора месяца предстоит голосовать на выборах в Конгресс. Некоторые республиканцы требуют от Дональда Трампа запретить экспорт дизеля, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке и сбить цены. Нефтяные компании выступают резко против, однако администрация Трампа готовит план по введению 90-дневного запрета, рассказали Politico пять человек, знакомых с ходом обсуждений.

Юридическое обоснование для эмбарго, по их словам, пока находится в стадии проработки. Между тем, в Европе, которая получает из США более половины своего дизельного импорта, такой шаг считают «катастрофическим». Биржевая цена дизеля в Европе подскочила в среду на 7% после того, как накануне Трамп заявил, что сказал своей администрации: «Давайте не отсылать дизель [за границу]».

Средняя стоимость дизельного топлива в ЕС поднялась до рекордных 2,23 евро за литр, ценовые максимумы установлены в 19 странах. В США цены тоже на рекордном уровне – $6,54 за галлон ($1,73, или 1,52 евро за литр). В этой ситуации ЕС предупредил, что запрет на экспорт американского дизеля сильно ударит по европейскому рынку, поэтому блок ведет переговоры с администрацией Трампа с целью не допустить его введения, сообщил журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл.

На дизельное топливо приходится более 40% потребления нефтепродуктов в экономике ЕС — больше, чем в любом другом регионе и вдвое больше, чем в США. Помимо традиционных секторов, где используется дизель (грузоперевозки, строительная и агропромышленная техника), на этом виде топлива в Европе ездит большое количество легковых автомобилей.

В августе Европа импортировала 506 000 баррелей американского дизеля в сутки, по данным Kpler. Учитывая такую ситуацию, «любые дополнительные ограничения на поставки топлива в ЕС могут быстро привести к очень серьезным последствиям», сказал Politico представитель энергетической отрасли, внимательно следящий за ситуацией на рынке.

Юджин Линделл, директор по анализу рынка нефтепродуктов в FGE NexantECA, считает введение запрета «настоящей катастрофой» для мирового рынка, поскольку цены на дизель, сейчас превышающие $200 за баррель, могут взлететь до $350: «Европа постарается заменить [поставки из США], поднимая цену [закупки], но Латинская Америка будет бороться за те же самые баррели. Это жизненно важный ресурс для их экономик, и такие страны, как Бразилия, не могут себе позволить без него остаться».