Взлет цен на дизельное топливо из-за ближневосточного кризиса заставляет политиков в Вашингтоне думать об экстраординарных мерах помощи избирателям, которым через полтора месяца предстоит голосовать на выборах в Конгресс. Некоторые республиканцы требуют от Дональда Трампа запретить экспорт дизеля, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке и сбить цены. Нефтяные компании выступают резко против, однако администрация Трампа готовит план по введению 90-дневного запрета, рассказали Politico пять человек, знакомых с ходом обсуждений.
Юридическое обоснование для эмбарго, по их словам, пока находится в стадии проработки. Между тем, в Европе, которая получает из США более половины своего дизельного импорта, такой шаг считают «катастрофическим». Биржевая цена дизеля в Европе подскочила в среду на 7% после того, как накануне Трамп заявил, что сказал своей администрации: «Давайте не отсылать дизель [за границу]».
Средняя стоимость дизельного топлива в ЕС поднялась до рекордных 2,23 евро за литр, ценовые максимумы установлены в 19 странах. В США цены тоже на рекордном уровне – $6,54 за галлон ($1,73, или 1,52 евро за литр). В этой ситуации ЕС предупредил, что запрет на экспорт американского дизеля сильно ударит по европейскому рынку, поэтому блок ведет переговоры с администрацией Трампа с целью не допустить его введения, сообщил журналистам пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл.
На дизельное топливо приходится более 40% потребления нефтепродуктов в экономике ЕС — больше, чем в любом другом регионе и вдвое больше, чем в США. Помимо традиционных секторов, где используется дизель (грузоперевозки, строительная и агропромышленная техника), на этом виде топлива в Европе ездит большое количество легковых автомобилей.
В августе Европа импортировала 506 000 баррелей американского дизеля в сутки, по данным Kpler. Учитывая такую ситуацию, «любые дополнительные ограничения на поставки топлива в ЕС могут быстро привести к очень серьезным последствиям», сказал Politico представитель энергетической отрасли, внимательно следящий за ситуацией на рынке.
Юджин Линделл, директор по анализу рынка нефтепродуктов в FGE NexantECA, считает введение запрета «настоящей катастрофой» для мирового рынка, поскольку цены на дизель, сейчас превышающие $200 за баррель, могут взлететь до $350: «Европа постарается заменить [поставки из США], поднимая цену [закупки], но Латинская Америка будет бороться за те же самые баррели. Это жизненно важный ресурс для их экономик, и такие страны, как Бразилия, не могут себе позволить без него остаться».
Мировые рынки в последние месяцы потеряли и еще один источник дизеля – Россию. Она запретила его экспорт из-за внутреннего топливного кризиса, вызванного ударами украинских дронов по НПЗ в ответ на продолжаемую Владимиром Путиным войну.
Американскому рынку запрет тоже не поможет, настаивают не только местные нефтяники, которым грозят миллиардные потери, но и эксперты. По их словам, даже временное ограничение поставок приведет к резкому скачку мировых цен на дизель. Из-за этого подорожают многие импортируемые Соединенными Штатами нефтепродукты, что все равно подстегнет инфляцию, даже если удастся опустить цены на дизель на американском рынке. Кроме того, другие страны могут принять ответные меры, ограничив поставки в США.
Запрет приведет к серьезным последствиям как в США, так и за рубежом, поскольку лишит мировые рынки крупнейшего источника этого топлива, заявил Американский институт нефти: «Из 8 млн баррелей дизельного топлива, ежедневно перевозимых по морю по всему миру, на долю США приходится около 1,5 млн баррелей — примерно 20%. Удаление такого объема с мирового рынка усугубит тот самый глобальный кризис нефтепереработки, который приводит к росту цен здесь, в США». (themoscowtimes.com)