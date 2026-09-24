В возрасте 88 лет умерла французская актриса Марина Влади, вдова Владимира Высоцкого. О смерти актрисы сообщили агентству AFP ее родные.
Марина Влади (Екатерина-Марина Полякова-Байдарова) родилась под Парижем в семье эмигрантов из России.
Впервые она снялась в кино — в итальянском фильме — еще в возрасте 11 лет.
Как актриса она работала, в частности, со знаменитыми режиссерами Жан-Люком Годаром, Орсоном Уэллсом, Бертраном Тавернье, снималась вместе с актером Марчелло Мастроянни.
Она сыграла роли в фильмах «Колдунья», «Принцесса Клевская», «Веские доказательства», «Полуночные колокола» и других.
В 1963 году Влади получила приз Каннского кинофестиваля за роль фильме режиссера Марко Феррери «Пчелиная матка» (также известен как «Супружеская постель»).
В 1965 года Влади была членом жюри Московского международного кинофестиваля.
В 1970 году она вышла замуж за знаменитого советского актера, поэта и певца Владимира Высоцкого — он стал третьим мужем актрисы. Влади была супругой Высоцкого до его смерти в 1980 году. Позже она написала книгу «Владимир, или Прерванный полет».
До Высоцкого Влади была замужем за режиссером Робером Оссейном и за путешественником Жаном-Клодом Бруйе. От первого она родила двух сыновей, от второго — еще одного. С Высоцким у нее детей не было. После него она вышла замуж еще один раз.
«Она скончалась у себя дома, в окружении близких и своих животных […] она прожила долгую, прекрасную и насыщенную жизнь», — цитирует агентство заявление детей Влади. (bbc.com)