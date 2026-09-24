В 1963 году Влади получила приз Каннского кинофестиваля за роль фильме режиссера Марко Феррери «Пчелиная матка» (также известен как «Супружеская постель»).

В 1970 году она вышла замуж за знаменитого советского актера, поэта и певца Владимира Высоцкого — он стал третьим мужем актрисы. Влади была супругой Высоцкого до его смерти в 1980 году. Позже она написала книгу «Владимир, или Прерванный полет».

До Высоцкого Влади была замужем за режиссером Робером Оссейном и за путешественником Жаном-Клодом Бруйе. От первого она родила двух сыновей, от второго — еще одного. С Высоцким у нее детей не было. После него она вышла замуж еще один раз.