Британская актриса Жанетт Чарльз, которая много лет играла королеву Елизавету II и известна по фильмам «Остин Пауэрс», «Голый пистолет» и другим киноработам, ушла из жизни. Женщине было 96 лет. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам дочери актрисы, Жанетт умерла в доме престарелых. Что стало причиной смерти — неизвестно.

«Мама была настоящим персонажем. У нее была удивительная жизнь. Она всегда уважала королеву и любила королевскую семью. Нам ее очень будет не хватать», — написала дочь звезды.

Интересно, что женщина умерла в том же возрасте, что и королева Елизавета II. У Чарльз остались дочь Кэрол и сыновья Дэвид и Питер.

Жаннет еще с юных лет привлекала внимание своим сходством с представительницей королевской семьи. В течение 50 лет Чарльз постоянно появлялась на телевизионных ток-шоу, снималась в рекламе и клипах, играя королеву Елизавету II.