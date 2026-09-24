Совет Европейского союза официально утвердил регламент, устанавливающий временные меры либерализации торговли армянской продукцией в целях поддержки армянской экономики после недавних торговых ограничений, введенных Россией. Регламент предусматривает отмену таможенных пошлин на широкий спектр армянской продукции, импортируемой в ЕС, включая некоторые сельскохозяйственные товары. Меры будут действовать в течение двух лет после вступления регламента в силу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте Совета.

Около 80 % экспорта Армении в ЕС будет либерализовано в рамках преференциального режима. Он предусматривает отмену таможенных пошлин на широкий спектр армянской продукции, импортируемой в ЕС, включая некоторые сельскохозяйственные товары. Меры будут действовать в течение двух лет после вступления регламента в силу. Они будут распространяться на продукцию, составляющую почти 99 % экспорта Армении свежих фруктов, овощей и растений в Россию, а также более 91 % экспорта напитков и спиртных напитков.

Министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен МакЭнти заявила, что это решение является четким сигналом поддержки Европы Армении и ее народа.

«Мы усиливаем поддержку Армении и ее народа, которые, несмотря на внешнее давление, четко выбрали проевропейский путь. Сегодняшнее решение поможет экономике Армении, пострадавшей от торговых ограничений, и покажет, что наши партнеры всегда могут рассчитывать на Европейский союз», — заявила МакЭнти.

Европейский совет подчеркивает, что предлагаемый регламент направлен на поддержку Армении после того, как торговые ограничения России нарушили армянский экспорт и транзитные пути. Он также направлен на укрепление торговых отношений между Арменией и ЕС в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Применение преференций будет обусловлено соблюдением Арменией существующих правил происхождения, административного сотрудничества с ЕС и невведением новых торговых ограничений на импорт европейской продукции.

Армения также должна соблюдать основополагающие принципы Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, включая демократические принципы, верховенство права и права человека.

Предусмотрены также меры защиты рынка ЕС, которые могут быть применены, если импорт армянской продукции негативно скажется на европейских производителях.

Данные льготы вступят в силу на следующий день после их публикации в Официальном журнале ЕС.