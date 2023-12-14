Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией.

Премьер-министр Али Асадов утвердил «Регламент организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч между Государственной комиссией по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссией по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой».

В Армении также сообщили о утверждении регламента комиссии по делимитации, в котором будет описан процесс ее работы.

Как сообщает АПА со ссылкой на Armenia Today, вице-премьер Мгер Григорян заявил о необходимости подготовки второго документа, в котором, по его словам, нужно указать, на основе каких принципов и каких карт страны будут проводить делимитацию.

Напомним, что правительство Армении утвердило порядок организации и проведения совещаний и совместных рабочих встреч между Комиссией по демаркации и безопасности государственной границы Армении и Государственной комиссией по демаркации границы Азербайджана. Полный текст документа будет опубликован сегодня после заседания правительства.