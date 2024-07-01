Комиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией провели ряд обсуждений, передает в # со ссылкой на сообщение службы заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

«Согласно соответствующим договоренностям, комиссии проводят работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

По состоянию на 1 июля 2024 года комиссии в рабочем порядке обменялись проектами Положения и провели ряд обсуждений. Переговоры продолжаются в конструктивном русле. Планируется в скором времени завершить процесс согласования», — говорится в сообщении.