Внешняя торговля по итогам минувшего года явила рост ненефтяного экспорта и уменьшение показателей в сегменте валютной выручки от нефти и газа. Одновременно по результатам ушедшего года значительно выросли позиции импорта.

Все это наводит на выводы, во-первых, необходимости развивать ненефтяной экспорт, а во-вторых, сокращать ввоз, отнимающий солидную долю валютных поступлений и влияющий на показатели внешнеторгового баланса республики, уверены в местном экспертном сообществе. Итак, что же являет статистика внешней торговли? Начнем с того, что показатели товарооборота в минувшем году сократились из-за уменьшения экспорта нефти и газа в денежном выражении.

Если сравнивать, то по итогам прошлого года внешнеторговый оборот нашей страны составил 51 млрд 183 млн 899 тыс долларов, а в предыдущем году сей показатель был равен 52 млрд 686 млн 488 тыс. Как видно из этой раскладки, оборот внешней торговли уменьшился на 2,86 процентов. Как отмечает экономист Пярвиз Гейдаров, такая тенденция крайне нежелательна, поскольку внешнеторговый оборот и особенно его активный баланс являются индикатором состоятельности страны. Более того, от величины этих показателей зависит макроэкономическая стабильность республики.

Иными словами, сальдо внешнеторгового баланса являет собой соотношение расходов и выручки. Чем больше активный баланс, тем солиднее полученные прибыли. В свою очередь отрицательное сальдо является свидетельством преобладания расходов над доходами. От положения во внешней торговле зависит платежный баланс – движение денежных средств в виде платежей из страны в страну. Если доходы республики преобладают над ее расходами, как это происходит в нашем случае, говоря простым языком, мы зарабатываем. А если наоборот, превалирует расходная часть баланса внешней торговли, страна теряет валютную выручку.

«В условиях отрицательного сальдо по внешнеторговому и платежному балансу не может быть и речи о макроэкономической стабильности или стабильном валютном курсе, — говорит П. Гейдаров. – В отличие от экспорта, импорт приводит к оттоку валюты из страны. А стоимость нашей валюты зависит от валютной выручки».

Эксперт признает, что, несмотря на снижение товарооборота, во внешней торговле сохраняется положительное сальдо. В прошлом году экспорт составил 33 млрд 898 млн 554 тыс. долларов, а импорт вырос до 17 млрд 285 млн 344 тыс. долларов. В результате активное внешнеторговое сальдо составило 16 млрд 613 млн 210 тыс. долларов. Если сравнивать с позапрошлогодними показателями, результаты прошлого года выглядят гораздо скромнее. Поскольку годом ранее наш экспорт был на уровне 38 млрд 146 млн 630 тыс. долларов, а импорт составлял 14 млрд 539 млн 858 тыс. долларов. В результате этого положительное сальдо выросло до 23 млрд 606 млн 771 тыс. долларов.

По словам аналитика, активный баланс во внешней торговле сократился на 30 процентов. Причина спада – уменьшение на падении мировых цен и внутренней нефтедобычи валютных доходов от нефтегазового экспорта. В минувшем году, говорит П. Гейдаров, валютная выручка от продажи товаров этой категории сократилась на 4 млрд 548 млн 448 тыс. долларов ( -13 процентов). Уменьшился к прошлому году и удельный вес ненефтегазового экспорта в общих экспортных показателях с 92,01 до 90,12 процентов. На этом фоне возросли показатели вывоза продукции ненефтяныхх отраслей. Статистика ненефтяного экспорта возросла на 9,8 процентов — с 3 млрд 47 млн ​​673 тыс. долларов в прошлом году до 3 млрд 348 млн 47 тыс. в нынешнем. При этом доля ненефтяной продукции в общих показателях экспорта увеличилась с 7,99 до 9,88 процентов.

«Конечно же, прирост валютной выручки по ненефтяным отраслям не может не радовать, однако эти доходы не идут ни в какое сравнение с нефтегазовым экспортом. Тем временем для сохранения положительных тенденций по балансу внешней торговли прирост ненефтяного экспорта должен покрывать убыль в нефтегазовом. Например, в нынешнем году ожидается, что углеводородный сектор сократится на 1,7 процентов, а в ненефтегазовой сфере прогнозируется 4,6-процентный рост, что, по мнению правительства, соответствует целевому показателю».

Как уже говорилось, положительное сальдо внешней торговли – главное условие экономической стабильности и финансового равновесия. От него зависят доходы государственной казны, темпы прироста в производстве и пр. Поскольку нетегазовый экспорт падает, а импорт настойчиво набирает позиции, положительное сальдо находится в тисках этих тенденций. К вопросу о том, что со всем этим делать, аналитик подходит во всеоружии простой арифметики и недвусмысленных выводов: «Уменьшение показателей экспорта нефтегазовом секторе – это объективный процесс, обусловленный мировыми ценами и добычей нефти, — поясняет он. – Что же касается ненефтегазового сектора, то для развития и расширения экспорта в этой сфере требуется время. Поэтому мировые рыночные цены на нефть и газ и в этом году будут играть роль барометра нашей внешней торговли».