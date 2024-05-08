Общее количество украинских заключенных, которых можно было бы мобилизовать, составляет 15-20 тысяч человек.

Так подсчитал руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

При этом он затруднился сказать, сколько из них действительно подпишут контракт, поскольку это происходит по соглашению сторон. «Ориентируемся, что это будет не меньше нескольких тысяч человек», – сказал Арахамия.

Украинский парламент ранее в среду, 8 мая, принял закон о мобилизации осужденных за нетяжкие преступления.