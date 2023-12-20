США и Венесуэла договорились об освобождении заключенных.

Как передает Associated Press, американская администрация отпустит близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро в обмен на заключенных американских граждан.

По данным источника в правительстве Мадуро, Венесуэла освободит 36 человек, среди которых 12 американцев.

По данным источника агентства Reuters, союзником Мадуро, который выйдет из тюрьмы, является колумбийский бизнесмен Алекс Сааб. Он обвинялся в переводе $350 млн из Венесуэлы в зарубежные страны через США и даче взятки властям Венесуэлы.

По словам источника в правительстве Венесуэлы, все заключенные будут освобождены в течение одного дня. По данным Associated Press, США уже освободили союзника Мадуро.