В течение первых девяти месяцев 2021 года 27 стран-членов Европейского Союза и Иран продали товаров на сумму 3,34 миллиарда евро, что на 1,91% больше, чем за соответствующий период прошлого года, передает Iran.ru.

Двусторонняя торговля в сентябре выросла на 6,39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 376,05 млн. евро.

Данные, опубликованные базой данных Евростата, показывают, что Германия была главным торговым партнером Ирана в ЕС, поскольку две страны обменяли товаров на сумму 1,24 миллиарда евро, что на 5,24% меньше, чем годом ранее.

На втором месте Италия с объемом торговли с Ираном 445,77 млн. ​​евро. Сравнение объема торговли в годовом исчислении показывает снижение на 11,04%.