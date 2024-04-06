Торговый бум Турции с Россией затормозился под тяжестью санкций, пишет Bloomberg.

По мнению председателя Ассоциации экспортеров оборудования Турции, в этом году из-за «двусмысленных» и «быстро расширяющихся» санкционных списков, а также ограничений на товары, потенциально используемые в военных целях, объем продаж может сократиться на 1 миллиард долларов.

Это треть от прошлогодних продаж в Россию, наибольшее падение наблюдается в отношении станков, насосов и электродвигателей. «Ни один серьезный корпоративный производитель оборудования не сможет сохранить свой прежний интерес к России в условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок», — резюмировал председатель ассоциации.

Это плохая новость для турецких компаний. Но это свидетельствует о том, что санкции США и ЕС в отношении России становятся все более эффективными даже в таких иностранных юрисдикциях, как Турция.