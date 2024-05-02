Российский бизнес несет убытки в торговле с Ираном после перехода на расчеты в национальных валютах. В среднем при каждом переводе денежных средств российские компании теряют около 20–25% из-за несоответствия рыночного курса в Иране государственному, рассказал «Известиям» председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев.

Он напомнил, что из-за международных санкций, наложенных на обе страны, Москва и Тегеран не могут осуществлять расчеты в долларах и евро.

На этом фоне Россия и Иран начали прорабатывать возможность перехода на цифровые финансовые активы (ЦФА) и цифровые валюты центральных банков, сообщил атташе иранского посольства в России Рахими Мохсен. Речь идет о таких инструментах, как цифровой рубль и крипто-риал.

Расчеты в цифровых активах и валютах могут упростить торговлю между государствами и потенциально смягчить последствия санкций, отметил Рахими. Но пока для перехода на новые методы платежей отсутствует инфраструктура и нормативные акты, добавил иранский представитель.

Москва и Тегеран уже договорились о подключении к национальным платежным системам друг друга (аналогам SWIFT) — российской СПФС иранской Shetab, напомнил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В.Плеханова Ильяс Зарипов. По его словам, использование цифровых валют центральных банков и ЦФА станет следующим шагом во взаимодействии.

Внедрение новых способов проведения платежей между Ираном и Россией может стать прецедентом для дальнейшего перехода на такие взаиморасчеты с другими странами, которые продолжают торговать с Россией, считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

В 2023 году товарооборот России с Ираном достиг $4 млрд. Большую часть российского экспорта составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (81%, или $2,2 млрд), говорит бизнес-посол «Деловой России» в республике Дмитрий Антонов. Еще 9% пришлось на машины, оборудование и транспортные средства.

Иран, в свою очередь, готов поставлять в Россию продовольствие (овощи, фрукты, орехи), оборудование военного и двойного назначения, а также автомобили, строительные материалы, лекарства и медпрепараты, отметил Зарипов. (moscowtimes.ru)