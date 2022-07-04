Российские власти в стремлении засекретить все открытые данные о получившей «удар под дых» экономике страны добрались и до внешней торговли. Комитет Госдумы по экономической политике одобрил поправку о введении понятия «контрсанкционная информация». Ее внесли в правительственный законопроект № 135977-8.

Этим термином предлагается обозначать сведения о совершенных или запланированных российскими физическими или юридическими лицами сделках во внешнеэкономической деятельности (ВЭД-сделках). Уточняется, что речь идет об информации, распространение которой грозит санкциями участникам таких сделок. При этом она может иметь любой характер: производственный, технический, экономический, организационный и др.

Депутаты утверждают, что это поможет снизить риски новых санкций со стороны «недружественных» государств. Они предлагают ограничить распространение «контрсанкционной информации» среди неопределенного круга лиц, в том числе через СМИ и интернет.

Обнародовать такие сведения можно будет только с письменного согласия их обладателя — участника ВЭД-сделки. Однако от необходимости получения разрешения освободят органы государственной власти, председателя Банка России и его заместителей.

Госдума должна рассмотреть этот законопроект с новой поправкой во втором чтении 5 июля. (moscowtimes.ru)