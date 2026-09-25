Полиция Нью-Йорка задержала около 100 демонстрантов, протестовавших в центре Манхэттена против выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщила газета The New York Times.

Протесты были организованы несколькими пропалестинскими организациями в разных точках центра Манхэттена, в них приняли участие более 1 250 человек. Среди задержанных были актрисы Сьюзан Сарандон и Ханна Айнбиндер, а также несколько политических соратников мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, выступающего с жесткой критикой в адрес Нетаньяху.

Премьер Израиля во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН отдельно обвинил Мамдани в попытках помешать ему приехать в Нью-Йорк. В начале сентября постпред Израиля при ООН Дани Данон выступил с заявлением, в котором предостерег Мамдани от провокаций в адрес Нетаньяху, в том числе от организации протестов.