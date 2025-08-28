В борьбе с теми, кого Дональд Трамп считает своими врагами, директор национальной разведки Талси Габбард совершила то, что может считаться уголовным преступлением. Объявляя о фактическом увольнении сотрудников ЦРУ, она опубликовала в том числе имя агента, который ранее работал под прикрытием в России.

На прошлой неделе Габбард лишила 37 бывших и действующих разведчиков доступа к секретной информации, без которого сотрудник спецслужбы практически не может исполнять свои обязанности. Большинство из попавших в список либо занимались оценкой вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, на которых в первый раз победил Трамп, либо в 2019 году подписали письмо с призывом объявить ему импичмент. Габбард не знала, что один этих сотрудников работал под прикрытием, рассказал The Wall Street Journal человек, знакомый с последствиями публикации списка. Трое других рассказали газете, что Габбард и ее подчиненные не консультировались с ЦРУ при его составлении.

Сотрудник ЦРУ, чей допуск был аннулирован на прошлой неделе, является давним специалистом управления по России. Раскрытие личности секретного сотрудника или агента разведки является в США уголовным преступлением, хотя неясно, применяется ли это положение закона к обнародованию информации госорганом или к самому включению имени в список, отмечает WSJ. По словам двух источников газеты, в ЦРУ получили список вечером накануне публикации, но не знали о том, что Габбард разместит его в своем посте в Х.

«Умный» директор национальной разведки проконсультировался бы с ЦРУ, прежде чем публично идентифицировать сотрудника под прикрытием, прокомментировал ситуацию Ларри Пфайффер, бывший исполнительный директор ЦРУ, отвечавший в разведслужбе за операции, штат и бюджет: «Это может поставить под угрозу процедуры прикрытия ЦРУ и отношения с иностранными правительствами».