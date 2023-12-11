Защита детей –одна из важнейших задач государства. Так, в Азербайджане лица, осужденные за преступления, связанные с сексуальным насилием, не смогут заниматься педагогической деятельностью. Это следует из поправок, внесенных в закон «Об общем образовании». Мы поговорили об этом с главой Правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым.

– Получается, что отныне людям, совершившим любое сексуальное насилие, запрещено работать педагогами?

– Эта поправка была внесена в закон «Об общем образовании» от 27 декабря 2022 года и вступила в силу после официальной публикации 2 февраля 2023 года. Новый пункт 27.2.5 запрещает заниматься педагогической деятельностью лицам, «осужденным за преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией или же сексуальным насилием против детей». Имеются в виду половые преступления именно против детей. Хотя правильней было бы закрыть дорогу и тем, кто совершал половые преступления против взрослых. Например, среди жертв Чикатило были и взрослые, и дети.

Сексуальная эксплуатация — это любое фактическое злоупотребление или покушение на злоупотребление уязвимым положением, властью или доверием в сексуальных целях. Подразумевается не только собственно секс (в том числе и по согласию, но со злоупотреблением несовершеннолетним возрастом ребенка), но и другие сексуальные услуги, например, эротический массаж, стриптиз, эскорт-услуги, изготовление детской порнографии и др. Эти действия могут подпадать под несколько статей Уголовного Кодекса (УК).

Понятно, что людей, рассматривающих детей в качестве объектов таких утех, допускать к ним, причем еще в положении, дающем власть над ребенком, категорически нельзя. И вряд ли этот пункт появился в законе случайно. Система образования умеет скрывать свои тайны, так что, скорей всего, она уже сталкивалась с ранее осужденными педофилами в роли педагогов.

Почти в таких же формулировках запрещает своим сотрудникам сексуальную эксплуатацию и сексуальное надругательство ООН, причем и над более взрослыми людьми.

Кстати, тем же законом от 27 декабря 2022 года в закон «Об общем образовании был внесен еще один важный пункт (ст. 13.12-1), явно связанный с пунктом 27.2.5. Он предусматривает, что общеобразовательные учреждения должны «обеспечивать получение несовершеннолетними информации об опасностях сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, а также средств самообороны в соответствии с уровнем их развития», дать детям «общие сведения о половом воспитании», просветить об «опасных ситуациях, особенно возникающим в результате использования новых информационно-коммуникационных технологий».

Раньше такого подхода избегали, чтобы «не испортить детей» знаниями об их теле и сексе. А в результате девочка в сельской школе родила прямо на уроке, даже не подозревая, что беременна от своего учителя. Видимо, количество подобных инцидентов перевесили чашу терпения законодателей.

– Если человек отсидел срок за преступление, не значит ли это, что он свою вину осознал и искупил? А так получается пожизненное клеймо? Как Вы оцениваете это решение?

– Это логичный вопрос, который уместно задать нашим законодателям или Конституционному суду. Дело в том, что статья 46 УК предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Оно состоит в «запрещении занимать конкретные должности в государственных органах, в органах местного самоуправления либо заниматься конкретной профессиональной или иной деятельностью» (в том числе и педагогической). Оно может назначаться в качестве дополнительного вида наказания и в тех случаях, когда не предусмотрено соответствующей статьей УК, если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Но при этом наказание ограничено по времени сроком от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и от одного года до трех лет в качестве дополнительного вида наказания, после чего ранее осужденного педагога или врача разрешено допускать к прежней деятельности. Причем, эти запреты не касаются частного сектора…

Таким образом, внесудебный орган (Министерство науки и образования) фактически устанавливает для бывших преступников уголовное наказание, причем не предусмотренное соответствующим законом (УК) и выносимое, и исполняемое не судом, а административным персоналом учебных заведений. Более того, это можно расценить как назначение за одно и то же правонарушение повторного наказания. А такое самоуправство запрещено Конституцией и международными договорами, обязательными для Азербайджана.

Так что, в принципе, некто, кого после февраля 2023 г. уволили с работы или не допустили к ней по причине прежней судимости, упомянутой в пункте 27.2.5, может подать в суд и дойти даже до Конституционного или Европейского суда с жалобой против дискриминации (запрета на профессию), оперируя этими аргументами. Ведь, если государство вмешивается в жизнь граждан и в чем-то их ограничивает, то это должно быть «необходимым в демократическом обществе». Подразумевается, что наложенное на предполагаемую жертву нарушения (осужденного педофила) ограничение прав должно быть соразмерным, соответствовать разумному балансу личных и общественных интересов.

В данном случае, лишение возможности работать педагогом после тюрьмы означает, что бывший осужденный за сексуальное насилие, чистый перед законом, подпадает под подозрение, что он может его повторить, в нарушение презумпции его невиновности; осужден без суда, в нарушение права на справедливый суд; не может работать и получать зарплату в соответствии с полученным им профессиональным образованием, в нарушение права собственности; определенно, пострадает и его право на охрану личной и семейной жизни, потому что распространится позорящая его информация о характере его преступления. Очевидно и то, что отказ при найме на работу будет основан на социальном статусе претендента — факте его судимости по определенной статье УК, в нарушение права не подвергаться дискриминации.

Для того, чтобы быть оправданным международными нормами, такое нарушение прав претендента на место должно отвечать законным целям, преследуемым государством и прописанным в законе. В данном случае, образовательная система пытается оградить получающего образование ребенка от возможного покушения на его здоровье и нравственность.

– Что об этих целях говорит закон «Об общем образовании»?

–Педагогическая деятельность, согласно ст. 1.0.31 закона, помимо приобретения учащимися знаний и умений, должна воспитывать их в духе общечеловеческих ценностей и формировать их как личностей. То есть педагог должен быть носителем идей ненасилия, противником педофилии, ограждать детей от унижения их личности. Это как раз те ценности, через которые насильник уже один раз переступил.

Вообще, в этом законе неоднократно упоминаются слова «безопасность» и «здоровье», что подчеркивает желание государства оградить детей от насилия.

Например, упоминается, что в целях обеспечения безопасности обучающихся, педагогических и технических работников в общеобразовательном учреждении организуется служба безопасности (ст.12.16); что учащиеся имеют право учиться «в безопасных для жизни и здоровья условиях, в морально и психологически здоровой педагогической среде» (ст.22.2.1); «быть защищенным от случаев физического, морального и психологического насилия, унижающего честь и достоинство, действий, направленных против прав человека» (ст.22.2.6); обязанностью воспитателей в сфере общего образования является «защищать обучающихся от всех форм физического и психического насилия и предупреждать их от вредных привычек, участвовать в охране безопасности и здоровья обучающихся» (ст.23.3.9).

Работник образования, у которого есть наклонность к педофилии, явно будет слабым и опасным звеном в описанной системе защиты учащихся. И вряд ли несколько лет, проведенных в обстановке полового воздержания (а гораздо чаще — полового насилия со стороны других заключенных) избавит такого педагога от педофилии, которая во всем мире считается психическим расстройством.

Считается, что педофилию можно лечить с помощью долгосрочной психотерапии и лекарственных препаратов, изменяющих сексуальное влечение и снижающих уровень отвечающих за него гормонов. Причем результат такого лечения не гарантирован и зависит от добровольности, пристрастия к наркотикам, наличия депрессии. В США, в частности, понижают у педофилов влечение к детям регулярными инъекциями препарата, аналогичного гормонам, и антидепрессантами. Авторитетный медицинский справочник «MSD Manual» предупреждает: «Лечение, как правило, долгосрочное, поскольку педофилические фантазии обычно рецидивируют через несколько недель или месяцев после прекращения лечения»

Д-р Джордж Р. Браун из Университета Восточного Теннесси (США) считает, что «путем простого заключения педофила в тюрьму или помещения в другое учреждение, даже на длительный срок, нельзя изменить педофильные желания или фантазии. Тем не менее, некоторые заключенные педофилы, которые подвергаются долгосрочному контролируемому лечению (которое обычно включает прием лекарств), могут воздерживаться от педофилических действий и быть реинтегрированы в общество». Он также предупреждает, что «лечение педофилии менее эффективно, если оно назначено судом».

В целом, надежда медиков на то, что педофил или педофилка (а среди них есть и женщины) будут «воздерживаться» и «реинтегрироваться», возлагается лишь на принимаемые под контролем лекарства, отсутствие у пациента других психических расстройств и склонности к наркомании. Причем меньше надежды на результат лечения именно у побывавших под судом и в тюрьме педофилов.

Итак, принятый на работу работник общеобразовательного учреждения, склонный к педофилии и прошедший длительную принудительную психотерапию, будет сидеть на постоянных инъекциях и страдать от постоянной депрессии от окружения детьми, которых он привык рассматривать как объект для секса. Если он случайно или намеренно примет какой-то медицинский препарат, выпьет какой-то напиток или съест что-то, что повысит в его организме уровень «опасных» гормонов, то за безупречность его поведения трудно будет ручаться. Так стоит ли экспериментировать с такой шаткой «реинтеграцией» и испытывать принудительное «воздержание», если на другой чаше весов — физическое и нравственное здоровье доверенного этому человеку ребенка, да и опасность, что человек не выдержит ежедневных искушений, сорвется и вновь сядет в тюрьму, уже на больший срок?

Так что я считаю, что это ограничение вполне оправдано в демократическом обществе и гуманно в отношении как детей, так и самого осужденного педофила. Но оно должно налагаться судом и допускать возможность периодического пересмотра.

– А как же другие сферы, например, педиатрия?

– Полагаю, что и там это было бы целесообразно. Но такого рода запреты обязательно должны обсуждаться специалистами перед их принятием и быть прописаны в национальном законодательстве ясным и недвусмысленным языком, не допускающим иного толкования. Иначе педофилы найдут лазейки.

На мой взгляд, применительно к случаю, о котором мы говорим, формулировка статьи 46 такие лазейки допускает. Например, осужденному педофилу запретят «заниматься конкретной профессиональной или иной деятельностью», например, педагогом. Но в школе можно работать и уборщиком, электриком, вахтером, библиотекарем, шофером на школьном автобусе и т. п. Или возьмем «запрещение занимать конкретные должности в государственных органах, в органах местного самоуправления». А занимать должность в частной школе или частном детском саду педофилу можно? А если педофил будет работать в школе не на штатной должности, а по временному контракту, или вообще будет волонтером?

Юристам и медикам имеет смысл обсудить вопрос о целесообразности внесения в статью 46 УК пункта о мере уголовного наказания в виде бессрочного запрета на работу бывших осужденных за половые преступления (не только против детей) не только в области общего образования, но и в других сферах, где профессиональная деятельность или занимаемая должность могут облегчить им совершение аналогичных преступлений, основанных на психическом заболевании: университеты, больницы, спортивные клубы, репетиторство и т. п. Разумеется, с возможностью регулярного пересмотра этого решения судом, например, через те же 3-5 лет, на которые статьей 46 обычно накладывается запрет на профессию.