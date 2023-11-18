Трудовой кодекс призван регулировать отношения между работодателями и работниками и в него часто вносят те или иные изменения. По идее, цель в том, чтобы делать эти самые отношения более справедливыми для обеих сторон. В трудовой сфере есть ряд положительных моментов, например, увеличилось число трудовых договоров. Но, как рассказал # заместитель председателя общественной организации «Независимый профсоюз» Ахмед Рахманов, некоторые пункты вызывают критику.

«Несколько лет назад в Трудовой кодекс страны были внесены изменения, которые оказались отнюдь не в пользу работника. Если раньше трудовой договор был бессрочным или сроком на пять лет, то после поправок он может заключаться на обговоренный сторонами срок, а это может быть и, скажем, три месяца или полгода. Это поставило работников в более зависимое положение. До этого нужно было оформить человека на рабочем месте, а вот если потом выяснялось, что он не оправдал ожиданий, то уволить, если на то была веская причина, или отправить на переквалификацию. Но сейчас работодателям облегчили жизнь, а нанимаемым сотрудникам усложнили. Допустим, с врачом заключили договор на полгода, и работодатель заранее может сказать, что если его что-то не устроит, то он контракт просто не продлит. В итоге, можно загрузить работника большим количеством часов, чем предполагалось, не платить ему овертаймы и т.д. А работник будет соглашаться и молчать, чтобы не остаться через 6 месяцев без работы», – поделился он.

И, по словам нашего собеседника, если с человеком не пожелают продлить договор, он остается без работы и даже не попадает под сокращение, а значит, не может рассчитывать на компенсацию.

Что касается назначения страховой выплаты по безработице, то отметим, что безработным лицам, уволенным по статье об истечении срока трудового договора, выплаты назначаются на 3 месяца. Назначение перестраховочной выплаты этим лицам не допускается. А если бы человек был уволен в результате ликвидации государственного органа или юридического лица, сокращения численности или штата работников, то ему бы назначались выплаты на 6 месяцев, а при повторном обращении – на 3 месяца. Но это все при условии, если бы ему не нашли подходящую работу.

Рахманов отметил, что отечественные службы занятости мало кому выплачивают пособие по безработице и находят подходящую для них работу.

«У меня есть целый список людей, которым несколько лет не могут найти работу, но и пособие по безработице им не платят. На что людям жить – это никого не интересует», – сказал он.

Еще одно изменение, которое за последние годы претерпело наше трудовое законодательство, касается работы для женщин. Раньше были специальности, на которых женщины не могли работать. Большинство работ были связаны с подъемом тяжестей и производством вредных веществ.

Отметим, что Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин требовал от Азербайджана упразднить статьи в Трудовом кодексе АР (ТК) относительно рабочих мест и профессий, где запрещается применение женского труда. За это же выступал и Совет Европы. В связи с этим Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей разработал пакет поправок в Трудовой кодекс АР, мотивируя это рекомендациями международных организаций и тем, что производство давно модернизировано, а значит и работа уже во многих случаях может быть исключена из разряда тяжелой.

В этом году было отменено постановление о перечне производств, профессий (должностей), а также подземных работ, в которых запрещается использование труда женщин, а условия труда считаются вредными и тяжелыми. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно ему, уже запрещенные профессии и рабочие места будут распространяться не на всех женщин, а только на беременных женщин и на женщин с годовалым ребенком.

«Кто-то считал, что это дискриминация не позволять женщинам трудиться на таких работах, но на деле решение было направлено на защиту их здоровья. Например, вы можете себе представить женщину, трудящуюся каменщиком или землекопом? В настоящее время женщин можно принимать на любую работу, но кто от этого выигрывает? Получается, что если женщина потеряет работу и обратится в госорганы с целью занятости, ей могут предложить в том числе какую-то тяжелую работу. Но женщина не смогла бы, даже если бы захотела, там трудиться – физические критерии не позволяют. Конечно, она откажется, и тогда у органов занятости будет причина отказать ей в выплате пособия по безработице, ведь работу ей предложили, а она отказалась», – заявил наш собеседник.

Отметим, что безработному по закону должны предложить приемлемую работу, то есть подходящую ему по образованию, опыту, специальности. Но в ряде случаев ему могут предложить оплачиваемую общественную работу, соответствующую требованиям трудового законодательства, в том числе временную работу, не соответствующую вышеописанным критериям и не требующую прохождения предварительной профессиональной подготовки. Это касается тех, кто не работает более 3 лет, не имеет профессии (специальности); отказывается от профессиональной подготовки; более 24 месяцев состоящих на учете в местных структурах государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и центрах “DOST”.

А еще, по словам Рахманова, недавно депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев поднял вопрос о том, чтобы женщины не работали в выходные и могли больше времени уделять семье.

«Но даже если бы такое решение приняли, кто бы следил за его исполнением?

За последние пять лет Трудовая инспекция не проводила мониторинги, рейды в организациях. В стране несколько лет назад был приостановлен мониторинг предпринимательской деятельности. Это означает, что работодатель может устанавливать свои правила, например, работу сверхурочно, никто ведь это не контролирует. Профсоюзы тоже молчат. За эти годы ни одна профсоюзная организация не выступала по поводу нарушений прав работников в организациях. Такое ощущение что они только и занимаются, что продажей путевок», – заявил Рахманов.