Потери российской армии на войне с Украиной достигли 450 тысяч человек. Как сообщает UK Defence Journal, такую оценку озвучил министр вооруженных сил Великобритании Лео Докерти.

По его словам, в эту цифру входят как убитые, так и раненые, но она не включает потери среди бойцов частных компаний, таких как «Вагнер», набравший в тюрьмах и колониях десятки тысяч заключенных, которые впоследствии были брошены в «мясные штурмы». Еще десятки тысяч солдат дезертировали с фронта с начала конфликта, заявил Докерти.

Министр добавил, что по британским оценкам российская армия также потеряла не менее 10 тысяч единиц техники. Среди них — почти 3 тысячи танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотников, 23 военных корабля различных типов и 1,5 тысячи артиллерийских систем. Эта техника была «уничтожена, брошена, либо захвачена Украиной с начала конфликта», сообщил Докерти.

По оценкам западных разведок, Россия начинала вторжение с группировкой численностью 360 тысяч человек. Чтобы пополнить армию, в сентябре 2022 года Кремль объявил массовую мобилизацию, отправив на фронт 300 тысяч россиян. В 2023 году еще почти полмиллиона граждан, согласно данным Минобороны, отправились на войну в качестве контрактников и дорброльцев.

Сейчас численность российской армии в Украине оценивается в 470 тысяч человек, говорил ранее Кристофер Каволи, командующий объединенными силами НАТО в Европе. В этом году Кремль рассчитывает отправить на фронт еще сотни тысяч граждан, набирая контрактников в бедных регионах, где жителям предлагают зарплату от 200 тысяч рублей в месяц и разовый бонус на сумму до миллиона.

Власти надеются избежать повторной мобилизации, которая резко уронила поддержку войны в обществе и вызвала бегство за рубеж сотен тысяч человек, рассказывали Bloomberg источники, близкие к российской власти.

Тем не менее, для нового масштабного наступления в Украине, целью которого может стать Харьков, России придется проводить вторую мобилизационную волну, полагает Дара Массикот, старший научный сотрудник и военный аналитик Carnegie Endowment for International Peace. По оценкам Массикот, в прошлом эксперта Rand Corp, американского аналитического центра, который выполняет заказы правительства США и Пентагона, для крупной наступательной операции только на каком-либо одном направлении российскому Генштабу потребуется не менее 100 тысяч солдат.

«Если у Кремля есть амбиции взять Харьков или юг Украины, что будет еще труднее, им придется собрать очень большие силы», — считает эксперт.