Общие потери российской армии составляют от 290 000 до 350 000 человек, оценила Британская разведка. Об этом сообщается в аккаунте Минобороны Великобритании в Twitter.

С 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года официальные силы Минобороны России, по оценке ведомства, потеряли от 180 000 до 240 000 военнослужащих ранеными и около 50 000 убитыми. Наемники группы «Вагнер», вероятно, потеряли около 40 000 ранеными и 20 000 убитыми. Медианное значение разных оценок потерь российской армии — 320 000 комбатантов.

«Даже сами российские чиновники, вероятно, не знают общих цифр потерь из-за давно устоявшейся культуры нечестных отчетов в вооруженных силах», — отмечает Минобороны Великобритании.

По данным «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си», количество погибших российских военных в ходе полномасштабной войны в Украине к концу ноября превысило 38 000 человек. За две недели с 17 ноября по 1 декабря в список погибших были добавлены почти 1200 человек — это вдвое больше средних подтвержденных потерь в течение 2022 года. Рост потерь российской армии связывают с активными боевыми действиями. С начала ноября отмечается значительное увеличение некрологов с местами гибели под Авдеевкой. Кроме того, появились публикации о погибших в Херсонской области, где бои разгораются на островах Днепра и у села Крынки на подконтрольном России левом берегу. (moscowtimes.ru)