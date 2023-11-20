Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны обсудило с Россией ситуацию на границе по дипломатическим каналам, передает РИА Новости.
По его словам, переговоры не привели ни к каким результатам.
20 ноября министерство иностранных дел России заявило протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантерею в связи с решением финских властей закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, решение закрыть КПП нарушило права десятка тысяч российских граждан.