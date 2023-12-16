Массовый наплыв беженцев на границе с Россией является атакой на суверенитет Финляндии и Евросоюза. С таким утверждением выступил в интервью утренней программе телеканала Yle глава правительства Финляндии Петтери Орпо.

«Это явная атака на суверенитет Финляндии и Евросоюза, на наши границы», — указал Орпо, говоря о небывалом в истории Финляндии наплыве беженцев на границе с Россией. При этом он утверждал, что «это организованная деятельность, в которой участвуют власти другой страны».

Он также прокомментировал отсутствие точек приема заявлений от лиц в поисках убежища на границе с Россией. «Если мы так очевидно являемся целью гибридной атаки со стороны иностранного государства, мы имеем право полностью прекратить поиск убежища на восточной границе и сосредоточить его в другом месте», — заявил Орпо.