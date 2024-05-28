Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал трагической случайностью авиаудар по лагерю беженцев в Рафахе, в результате которого, возможно, погибли десятки гражданских лиц.

«В Рафахе мы эвакуировали миллион непричастных [к боевым действиям] жителей, но, несмотря на наши старания, вчера произошла трагическая случайность», — сказал Нетаньяху в понедельник в парламенте.

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что в результате израильского авиаудара и последовавшего пожара в воскресенье вечером в палаточном лагере на юге сектора погибли 45 человек.

Нетаньяху сказал, что Израиль расследует это происшествие и сделает соответствующие выводы.

Израильская армия в понедельник заявила, что в результате авиаударов, нанесенных вечером в воскресенье, через несколько часов после ракетного обстрела Тель-Авива, были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАС и что она расследует сообщения о гибели гражданских лиц в результате пожара.