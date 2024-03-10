Израильская армия усилила атаки по всему сектору Газа, убив по меньшей мере 13 женщин и детей в лагере беженцев Нусейрат, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Как сообщается, военные нанесли авиаудар по зданию, в котором укрывался 21 перемещенный палестинец, 13 из них погибли. «В доме были женщины и дети. Я был единственным мужчиной среди них», — сказал в эфире канала пожилой мужчина, переживший атаку.

Ранее Al Jazeera сообщала, что за последние сутки 82 палестинца погибли и 122 получили ранения в результате израильских ударов.