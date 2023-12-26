Массовая отправка беженцев из Африки и Ближнего Востока на границу России с Финляндией происходила по инициативе ФСБ, выяснил The Insider.

Решение было принято в начале ноября, рассказал журналистам один из контрабандистов, который занимается перевозкой мигрантов к польской границе в Беларуси. Он отметил, что именно тогда с ним связались знакомые «российские офицеры» и попросили перенаправить поток беженцев из союзной республики на финскую границу. За переход мигранты платили $1200: из них $500 получал российский пограничник, а $200 — водитель машины.

Сначала мигранты приезжали к КПП на такси или группами. В арабских чатах и группах в Facebook они рассказывали, что российские пограничники выдавали им велосипеды и пропускали без шенгенских виз, чтобы те могли попасть в Финляндию и попросить там убежище.

В результате в соцсетях начала распространяться информация о «новом пути» в ЕС — через Финляндию прямо из России. Сами мигранты, которым удалось пересечь границу, стали публиковать видео об этом. Например, Али Альхамзами из Ирака рассказал в TikTok, что 9 ноября он прилетел в Москву прямым рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов, 14 ноября пересек границу с Финляндией и поселился в городе Лиексе.

К середине ноября количество беженцев достигло нескольких сотен. В ответ на это финские власти запретили пересекать границу на велосипедах, а затем начали закрывать КПП.

Когда остался только один, самый северный — Райа-Йоосеппи, расположенный в 240 км от Мурманска и почти в 1000 км от Санкт-Петербурга, мигранты сумели добраться и туда с помощью региональных российских властей, которые выделили автобусы, установили возле КПП палатки и обеспечили приезжих горячей едой.

В итоге 30 ноября Финляндия решила полностью закрыть границу с Россией до 14 декабря. Однако после этой даты ситуация повторилась, и ограничения вернули до 14 января.

В открытом доступе The Insider нашел номера телефонов людей, которые за деньги обещали помочь оформить документы в Россию и добраться до финской границы. Под видом сирийского беженца корреспондент издания созвонился с одним из них. Тот заявил, что оформление российской визы через деловое приглашение обойдется в $3800, если человек заплатит половину вперед, или $4200 — если клиент переведет всю сумму по приезде в Россию. При этом деньги нужно будет заранее перечислить на счет некой фирмы-гаранта в Турции.

Посредник также заверил, что проблем не будет, поскольку ситуация контролируется российскими силовиками: «некий полковник» встречает мигрантов еще в аэропорту, когда те прилетают в Россию, и помогает пройти границу. (moscowtimes.ru)