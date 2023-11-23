Северная Корея смогла успешно вывести на орбиту разведывательный спутник при помощи России, которой она ранее передала более миллиона артиллерийских снарядов для войны в Украине. Об этом со ссылкой на данные южнокорейской разведки рассказал член комитета по разведке парламента Южной Кореи Ю Сан Бом.

По его словам, после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре этого года Северная Корея прислала в Москву данные о своих ракетах-носителях, которые были использованы в двух предыдущих запусках, закончившихся неудачей. Россия проанализировала предоставленную информацию и внесла коррективы.

«Что касается успеха третьего запуска, Национальная разведывательная служба (Южной Кореи. — ТМТ) оценила помощь со стороны России», — отметил Ю. При этом он не смог подтвердить или опровергнуть информацию государственных СМИ Северной Кореи о том, что разведывательный спутник уже сделал снимки военных объектов США на острове Гуам, в том числе авиабазы Андерсен и порта Апра.

Теперь Северная Корея может запустить больше спутников и провести ядерные испытания в следующем году, отметил другой член комитета южнокорейского парламента Ю Кун Ён.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне опровергла данные о помощи КНДР с запуском спутника. «Обвинения, которые были предъявлены нам, предъявляются нам регулярно со стороны коллективного Запада в якобы незаконном военно-технологическом или военно-техническом сотрудничестве с КНДР, они не имеют под собой никаких доказательств», — отметила Захарова.

Согласно резолюции ООН, которую Россия поддержала, государствам запрещается осуществлять помощь КНДР в разработке технологий, которые Пхеньян может применить в баллистических ракетах. Также под запретом находится сотрудничество с Северной Кореей в аэрокосмической и авиационной промышленности, ядерной науке и технологиях.

Об успешном выводе на орбиту разведывательного спутника Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило 22 ноября. Отмечалось, что за запуском лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. При этом ЦТАК уточняло, что спутник начнет полноценную работу только с декабря, поскольку на его настройку потребуется время.

США назвали этот запуск «наглым нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН», отметив, что он «повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами». Как отмечал Reuters, американские военные не смогли подтвердить успешность запуска и продолжают изучать вопрос. До этого КНДР предприняла две неудачные попытки вывести спутник на орбиту — в мае и августе.

Россия и Северная Корея начали сближаться в этом году. По данным южнокорейской разведки, с августа КНДР отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов в обмен на помощь Москвы в космической сфере. (moscowtimes.ru)