Американские журналисты пытаются разобраться в обстоятельствах загадочной смерти американского гражданина Рассела Бентли, называвшего себя «Ковбой Донбасса», уехавшего воевать на Донбасс в 2014 году.

Уроженец Остина, Бентли вступил в ополчение «ДНР» и быстро стал одним из любимых американцев российской пропаганды. Он служил в батальоне «Восток» с 2014 по 2017 год, женился на учительнице русского языка, принял православие, получил российский паспорт, а затем и работу на пропагандистском канале «Sputnik». Он снимал репортажи из «ДНР» для американской аудитории на английском языке.

«Идём на Запад с освободителями Украины. Мы можем остановиться в Киеве, можем остановиться на Ла-Манше. Мы можем освободить США», — писал Бентли в соцсетях, называя США «фашистским государством» и заявляя, что Россия — «гораздо более свободная страна».

8 апреля 64-летний «Ковбой Донбасса», более известный под позывным «Техас», был задержан российскими солдатами в городе Донецке, по словам его жены, а через одиннадцать дней стало известно, что он мертв.

Жена Бентли, Людмила, разместила в своих аккаунтах в социальных сетях посты о том, что он был «жестко задержан» солдатами 5-й российской танковой бригады, после того, как он отправился освещать последствия украинского удара по Донецку, в полдень 8 апреля. Есть подозрения, что после съемки места удара его приняли за шпиона.

19 апреля представители российских СМИ, включая Маргариту Симоньян, главного редактора телеканала Russia Today, в который входит Sputnik, заявили, что Бентли «погиб в Донецке», не указав причину. Местные власти в Донецке также подтвердили его смерть и заявили, что начали расследование.

Обстоятельства исчезновения Бентли туманны. Но инцидент уже вызвал возмущение в российских националистических кругах, где Бентли был весьма популярен: блогеры и комментаторы призвали прекратить скрывать информацию.

На данный момент неясно, является ли смерть Бентли частью репрессий со стороны служб безопасности или случайным результатом антиамериканской шпиономании.

До приезда на Донбасс у Бентли была не менее богатая на события история. Отслужив в армии США, он баллотировался на выборах в Сенат США в Миннесоте в 1990 году, набрав 1,65% голосов. Позже он был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками, сбежал ближе к концу срока и провел восемь лет в бегах, прежде чем был схвачен маршалами США в штате Вашингтон для отбытия оставшегося срока. (israelinfo.co.il)