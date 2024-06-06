Выходец из Донбасса, имеющий российское и украинское гражданство, арестован во Франции в связи с возможной подготовкой теракта. Как сообщает в среду, 5 июня, издание JDD со ссылкой на источник в национальной разведке, 26-летний мужчина был доставлен в больницу с серьезными ожогами лица, после взрыва самодельного взрывного устройства, которое он собирал.

По данным издания, после его задержания полиция устроила обыск в номере гостиницы, неподалеку от международного аэропорта Шарль-де-Голль, где он остановился. Полиция обнаружила несколько взрывных устройств и аммиачную селитру — дешевое взрывчатое вещество, которое часто используют террористы. Следователи также нашли деньги, несколько поддельных паспортов и стрелковое оружие.

Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции и Главное управление внутренней безопасности французского МВД. Дело возбуждено по статьям «участие в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений против людей» и «хранение зажигательного или взрывчатого вещества». По предварительной информации подозреваемый пытался изготовить несколько взрывных устройств, чтобы уничтожить французское военное оборудование, предназначенное для поставок в Украину. Его образ действий позволяет предположить, что он действовал в одиночку, а самодельный характер взрывных устройств ставит под сомнение возможную эффективность теракта, отметили источники французских СМИ. (DW)