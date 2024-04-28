Сегодня в результате взрыва боеприпаса, выпущенного в свое время ВС Армении по территории села Гараагадж Садаракского района Нахчыванской АР, погибли Рзаев Вилаят Гасан оглу (1951 г.р.) и Алиев Адем Гасан оглу (1970 г.р.).

Информацию об этом распространили пресс-службы Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначили соответствующие экспертизы и выполнили другие необходимые процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Садаракского района проводится расследование.