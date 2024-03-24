Основная статья расходов наших граждан — покупка продуктов питания, причем не каких-то деликатесных, а первой необходимости. Если раньше многие знали, что сколько стоит, то сейчас забивать этим голову бесполезно – ценники постоянно меняются и обычно в сторону повышения, за исключением скидочных акций.

Согласно данным Госкомстата, в феврале была зафиксирована инфляция на уровне 0,6%, тогда как в январе она была 0,5%. Продовольственные товары, напитки и табак выросли в цене на 0,7%, непродовольственные – на 0,1%, а услуги – на 1%. А если сравнивать с февралем прошлого года, то продовольствие подешевело на 0,3%, непродовольственные товары подорожали на 1,4%, а услуги стали дороже на 2,3%.

По словам эксперта-экономиста Рауфа Гараева, именно из-за инфляционных процессов многие предпочитают переводить имеющиеся у них деньги в доллары.

«Что касается роста цен на продукты, то это, конечно, процесс, который затронул не только нашу страну, но и весь мир. С началом российско-украинского конфликта, – подчеркнул экономист в беседе с #, – ситуация еще больше усложнилась. И при его дальнейшей эскалации последствия для мировой экономики будут еще более серьезными. Думаю, что в нашей стране в этом году инфляция будет на уровне 10% исходя из динамики роста цен, хотя мои прогнозы могут не совпадать с официальными».

Напомним, что Центробанк на этот год дал прогноз по инфляции на уровне 5-5,5%, но, по мнению Р.Гараева, должна быть открытой информация, какие именно товары входят в инфляционную корзину, как это происходит во многих других странах.

«Некоторые товары дорожают, некоторые нет, а цены на некоторые, в первую очередь, речь о сельскохозяйственной продукции, повышаются и понижаются в зависимости от сезона. Ну и есть продукты питания, цена на которые повышается на праздники. В целом, цены на завозные продукты зависят от цен в стране-производителе. Возможно несколько подешевеют продукты, производимые внутри страны, но это незначительная часть», – поделился экономист.

Он отметил, что для того, чтобы улучшить ситуацию, необходимо развивать местное производство.

«Это делается, но в недостаточных объемах. Мы не должны зависеть от импорта настолько, насколько зависим сейчас. Так что мешает нам производить больше разной и конкурентоспособной продукции? На самом деле многое – отток кадров за границу, проблемы в правовой системе, сложности с нахождением рынков сбыта. По первому пункту скажу, что отток специалистов в другие страны происходит во всем мире, но есть кадры, которые нужно сохранить. Проблемы в правовой сфере затрудняют ситуацию с инвесторами в стране. Что касается рынков, то понятно, для бизнеса в Азербайджане важно находить как внутренние, так и внешние рынки сбыта своей продукции. А без этого нет смысла расширять производство. Еще один момент – это монополия, которая существенно затрудняет развитие», – отметил экономист.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь заявил, что часто анализирует причины роста цен на те или иные товары и далеко не всегда находит этому обоснование.

«Каждый из нас ходит в магазины и может наблюдать, как растут цены. Приведу пример: упаковка айрана одной из отечественных фирм стоила 1,1 маната, а сейчас цена подскочила до 2,2 маната. Вот чем может быть обусловлен такой существенный рост? Неужели так сильно подорожали ингредиенты, из которых его делают? Не думаю. Вообще, считаю, что в стране есть возможности, чтобы удержать инфляцию на уровне 2-3%. В любом случае, она уж точно не должна быть двузначной», – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что наблюдается рост цен не только в продовольственной сфере.

«Взять хотя бы мобильный интернет, который непонятно почему вырос в цене. И такой же вопрос: «Какое обоснование у этого подорожания?». Но причины так и не были озвучены. В том случае, когда цены на товары и услуги резко повышаются, это должны обосновать, но никто этого не делает», – резюмировал Агаев.

Отметим, что подобное как раз планируют внедрить в России, где Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над законопроектом, который будет определять экономически обоснованное повышение цен. За нарушения производителей и продавцов могут штрафовать. новый законопроект ФАС запрещает повышать цены на товары без видимых причин. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Цену признают экономически необоснованной, если она выросла более чем на 5% от величины индекса потребительских цен в течение 60 дней. Если ведомство выявит нарушение, то компания получит предписание или штраф. Сейчас законопроект находится на доработке, поэтому неизвестно, когда он будет принят. В текущей версии нет четких критериев для определения роста спроса и полного списка причин, когда повышение цен можно считать оправданным. Объективными причинами для роста цен будут считать: существенное изменение уровня спроса или предложения; изменение регулируемых тарифов; изменение цен на комплектующие и сырье; сезонный фактор и др.